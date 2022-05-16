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لبنان

الصندوق الفارغ في "بيروت الاولى"... اليكم قصته الكاملة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-05-2022 | 09:38
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أفادت معلومات خاصة بـ "لبنان 24" من داخل لجنة القيد العليا في دائرة بيروت الأولى ان الصندوق الذي يحمل الرقم  ١٥ والذي وصل فارغاً الى لبنان من المانيا، من الممكن كثيراً ان يكون لم يحصل فيه اي عملية اقتراع ، وكل المعلومات موثقة لدى وزارة الداخلية وليس هناك اي اشكالية او ما يدعو للريبة او الخوف. 
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وفي وقت لاحق أشارت الـ"MTV" الى انه تم  الغاء الصندوق الرقم ١٨ الآتي من ادنبرغ شمال المانيا وفارغا من الظرف المخصص لدائرة بيروت الاولى.
 

لبنان

خاص

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