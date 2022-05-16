الصندوق الفارغ في "بيروت الاولى"... اليكم قصته الكاملة

أفادت معلومات خاصة بـ "لبنان 24" من داخل لجنة القيد العليا في دائرة بيروت الأولى ان الصندوق الذي يحمل الرقم ١٥ والذي وصل فارغاً الى لبنان من المانيا، من الممكن كثيراً ان يكون لم يحصل فيه اي عملية اقتراع ، وكل المعلومات موثقة لدى وزارة الداخلية وليس هناك اي اشكالية او ما يدعو للريبة او الخوف.

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وفي وقت لاحق أشارت الـ"MTV" الى انه تم الغاء الصندوق الرقم ١٨ الآتي من ادنبرغ شمال المانيا وفارغا من الظرف المخصص لدائرة بيروت الاولى.