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لبنان

قائد الجيش للعسكريّين: بفضلكم اكتملت الصّورة الديمقراطية

Lebanon 24
16-05-2022 | 09:43
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توجّه قائد الجيش العماد جوزيف عون للعسكريين، بالقول: "أهنّئكم على الإنجاز الذي حقّقتمونه بتوفير الأمن والنظام لإتمام العملية الانتخابية والجهود التي بذلتموها والمسؤولية التي تحلّيتم بها هي التي وفّرت الأجواء الآمنة لإنجاز هذا الاستحقاق وفضّ بعض الإشكالات بشكل سريع ومحترف.
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وأضاف: "على الرغم من الأزمة التي نمر بها، كنتم على أتم الاستعداد لتحمّل المسؤولية ومواكبة اليوم الانتخابي الطويل بوعي وحكمة وانضباط. بفضلكم، اكتملت الصورة الديمقراطية لهذا اليوم. لقد أثبتم مجدّداً، كما في كلّ استحقاق، أنكم جديرون بالثقة والاحترام والتقدير، بفضل إرادتكم وصمودكم وثقتكم بمؤسستكم ووطنكم. مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا ستبقى الحافز لنا للاستمرار في القيام بالمهمات الموكلة إلينا".
 
 
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