حصل إشكال خلال فرز صناديق الاغتراب في سرايا مرجعيون من قبل لجان القيد، اذ اعترض المرشح علي مراد في لائحة "معا نحو التغيير" على ما اعتبره "غير منصف ومحاولة عرقلة الحصول على حاصل ثان للائحة"، اذ تم إلغاء قلم من فرنسا وهناك اتجاه لابطال صندوق آخر من قطر لعدم وجود محضر فيهما، بينما تم احتساب اقلام اخرى حصل فيها نفس الحالة، مما اعتبره "مجحفا لان فيهما أغلبية الاصوات لصالح لائحة معا نحو التغيير، وطريقة لعرقلة استحصال اللائحة على حاصل ثان، وبالتالي خرق بفراس حمدان في حاصبيا".

Advertisement