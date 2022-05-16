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لبنان

برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية

Lebanon 24
16-05-2022 | 16:50
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أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اليوم الإثنين، النتائج النهائية والرسمية في العديد من الدوائر الانتخابية في كل لبنان، وجاءت على النحو التالي: 
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بيروت الأولى
 
غسان حاصباني
نديم الجميل
نقولا صحناوي
بولا يعقوبيان
هاغوب ترزيا
جهاد بقردوني
جان طالوزيان
سينتيا زرازير
 
الجنوب الاولى

نسبة الاقتراع: 46.6%
 
غادة ايوب
عبد الرحمن البزري
اسامة سعد المصري
سعيد سليمان الاسمر
شربل مسعد
 
الجنوب الثانية:
 
نسبة الاقتراع 48.8%
 
نبيه بري
حسن عزالدين
حسين جشي
علي خريس
عناية عزالدين
علي عسيران
ميشال موسى
 
الجنوب الثالثة
 
حسن فضل الله 
محمد رعد 
علي فياض
هاني قبيسي 
علي حسن خليل
الياس جرادي
أيوب حميد
قاسم هاشم 
فراس حمدان 
أشرف بيضون
ناصر جابر
 
البقاع الاولى
 
نسبة الاقتراع: 49.5%
رامي ابو حمدان
جورج عقيص
ميشال ضاهر
الياس اسطفان
سليم عون
بلال الحشيمي
جورج بوشكيان

البقاع الثانية
 
نسبة الاقتراع: 42.47%
 
قبلان قبلان
وائل ابو فاعور
حسن مراد
ياسين ياسين
شربا مارون
غسان سكاف
 
البقاع الثالثة
نسبة الاقتراع: 53.24%
 
حسين الحاج حسن
غازي زعيتر
ايهاب حمادة
علي سلمان 
بشير المقداد
ابراهيم الموسوي
انطوان حبشي
جميل السيد
سامر التوم
ينال الصلح
ملحم الحجيري
 
 
جبل لبنان الاولى:
 
نسبة الاقتراع: 63.4%

زياد الحواط
رائد برو
ندى البستاني
نعمة افرام
شوقي الدكاش
فريد الخازن
سيمون ابي رميا
سليم الصايغ
 
جبل لبنان الثانية
 
نسبة الاقترع: 42.6%
 
الياس بو صعب
ابراهيم كنعان
ملحم رياشي
ميشال الياس المر
هاغوب بقرادونيان
سامي الجميّل
إلياس حنكش
رازي الحاج
 
جبل لبنان الثالثة
 
نسبة الاقتراع: 47.39%
 
علي عمار
بيار بو عاصي
هادي ابو الحسن
الان عون
فادي علامة
كميل شمعون
 
جبل لبنان الرابعة
 
نسبة الاقتراع: 49.43%
 
مارك ضو 
أكرم شهيب
نزيه متى
راجي السعد
تيمور جنبلاط
جورج عدوان
مروان حماده
نجاة عون صليبا
سيزار أبي خليل
بلال عبدالله
حليمة القعقور
غسان عطالله
فريد البستاني
 
الشمال الثالثة
 
نسبة الاقتراع: 44.2%
 
ستريدا جعجع
وليم طوق
ميشال معوض
طوني فرنجية
غياث يزبك
جبران باسيل
أديب عبد المسيح
جورج عطالله
ميشال الدويهي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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