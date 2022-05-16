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لبنان

خريس: أصوات الناخبين هي لمشروع المقاومة

Lebanon 24
16-05-2022 | 11:55
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أشار النائب علي خريس الى أن "الاقتراع بالامس كان لمشروع المقاومة والتنمية والتحرير واصلاح النظام السياسي وليس لافراد واشخاص وعائلات".
 
وقال خلال احتفال تأبيني في حسينة بلدة برج رحال قدم له المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في البلدة ياسين غزال: "نحن نبقى على العهد والوفاء لشعبنا واهلنا معهم في الافراح والاتراح نعيش معهم وندافع عنهم ومع النهج والخط وحامل الامانة دولة الرئيس نبيه بري".
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أضاف: "إن أهلنا وشعبنا المخلص ورغم كل محاولات الدس والتشكيك والاتهام والمطالبة بالتغيير والتبديل، هذا المطلب ليس لصالح الناس بل هو لصالح امريكا والعدو الاسرائيلي".
 
 
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