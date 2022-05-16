سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟

أعلن مصرف لبنان، اليوم الإثنين، أن حجم الداول على منصة "صيرفة" بلغ لهذا اليوم 50 مليون دولار أميركي بمعدل 23200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف مؤسسات الصرافة على المنصة.

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