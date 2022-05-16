دائرة بيروت الأولى.. قرار بإلغاء الصندوق رقم ١١

دونت رئيسة لجنة القيد الإبتدائية الرابعة في دائرة بيروت الأولى محضر إلغاء الصندوق رقم ١١ في مدرسة راهبات المحبة الأشرفية، وذالك بسبب عدم وجود المحضر ولوائح الشطب، حيث ان الظرف مفتوح ايضاً منذ البارحة. وبعد الإنتهاء من هذا المحضر تنتقل كل النتائج الى لجنة القيد العليا من اجل اصدار النتائج بعد حوالي النصف ساعة.

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