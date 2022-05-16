ستريدا جعجع تقبّل جعجع أمام الجميع: "يقبرني"!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر النائب ستريدا جعجع وهي تعانق زوجها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمام حشدٍ من الأشخاص.



وجرى التقاط الفيديو داخل مركز الماكينة الانتخابية للقوات في معراب، وأظهر قيام جعجع بتقبيل زوجها، والقول له: "يقبرني".

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