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لبنان

ستريدا جعجع تقبّل جعجع أمام الجميع: "يقبرني"!

Lebanon 24
16-05-2022 | 12:46
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر النائب ستريدا جعجع وهي تعانق زوجها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمام حشدٍ من الأشخاص.

وجرى التقاط الفيديو داخل مركز الماكينة الانتخابية للقوات في معراب، وأظهر قيام جعجع بتقبيل زوجها، والقول له: "يقبرني". 
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