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لبنان

بسبب الانتخابات.. رصاصةٌ كادت تودي بحياة طفل في الضنية!

Lebanon 24
16-05-2022 | 12:53
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أصيب طفل في بلدة بطرماز - الضنية برأسه نتيجة رصاص طائش أطلق في البلدة والمنطقة خلال احتفالات أقيمت بعد صدور نتائج الإنتخابات النيابية.
 
وعلى الفور، تمّ نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
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ووجهت نداءات عدة على منصات وسائل التواصل الإجتماعي تدعو المواطنين إلى عدم إطلاق النار بالمناسبة، وتحذر من آثار هذه العادة السيئة.
 
وفي بلدة القطين - الضنية، أصيبت امرأة برأسها نتيجة رصاص طائش أطلق في البلدة والمنطقة، وذلك خلال احتفالات أقيمت بعد صدور نتائج الانتخابات. 
 
ونقلت السيدة إلى إحدى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، وأفيد أن حالتها الصحية خطرة.
 
 
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