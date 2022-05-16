في دائرة انتخابية جديدة.. قرارٌ بإلغاء صندوق اقتراع للمغتربين

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ القاضية نضال شمس الدين في دائرة مرجعيون حاصبيا ألغت صندوق فرنسا، وتبدأ بفرز صندوق قطر في سرايا مرجعيون، بانتظار اتخاذ القرار في خصوص صندوق الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تبين وجود اختلاف في عدد الأصوات.

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