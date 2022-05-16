تضاربٌ بشأن فوز جاد غصن: هل فاز أم خسر "النيابة"؟

أفادت معلومات "الجديد" أن لائحة "نحو الدولة" لم تستطيع تأمين حاصل انتخابي وبالتالي لم يحصل المرشح جاد غصن على مقعد نيابي.

وقال غصن للقناة: "لم يحالفني الحظ وكنت بحاجة إلى 88 صوتًا إضافيين".