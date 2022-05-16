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لبنان

تضاربٌ بشأن فوز جاد غصن: هل فاز أم خسر "النيابة"؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 13:54
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أفادت معلومات "الجديد" أن لائحة "نحو الدولة"  لم تستطيع تأمين حاصل انتخابي وبالتالي لم يحصل المرشح جاد غصن على مقعد نيابي. 
وقال غصن للقناة: "لم يحالفني الحظ وكنت بحاجة إلى 88 صوتًا إضافيين". 
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