بيان جديد.. هذا ما أعلنه الجيش

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" أنّ "الجيش يواصل مهمات حفظ الأمن، وتنفذ وحداته دوريات في مختلف الأراضي اللبنانية وتدعو الجميع إلى التقيد بالإجراءات المتخذة".

Advertisement