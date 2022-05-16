Advertisement

لبنان

بيان جديد.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
16-05-2022 | 13:53
A-
A+
Doc-P-953030-637883315569102737.jpg
Doc-P-953030-637883315569102737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" أنّ "الجيش يواصل مهمات حفظ الأمن، وتنفذ وحداته دوريات في مختلف الأراضي اللبنانية وتدعو الجميع إلى التقيد بالإجراءات المتخذة".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" عن الجيش الإسرائيلي: اعتقال 3 أشخاص قرب السياج الحدودي مع لبنان والعثور على أسلحة وذخائر
lebanon 24
17/05/2022 03:50:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: هل الجيش اللبناني قادر لوحده على حماية لبنان؟
lebanon 24
17/05/2022 03:50:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: من إنجازات المقاومة أنها أسقطت مقولة "الجيش الذي لا يقهر"، وأعادت للبنان الثقة بالنفس
lebanon 24
17/05/2022 03:50:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض الاوضاع مع وزير الشؤون واستقبل رئيس الاتحاد اللبناني للتاي بوكسينغ
lebanon 24
17/05/2022 03:50:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:50 | 2022-05-16
17:53 | 2022-05-16
17:44 | 2022-05-16
17:10 | 2022-05-16
17:03 | 2022-05-16
17:00 | 2022-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website