بلبلة في زوق مكايل بسبب جثّة.. ماذا جرى؟

عُثر مساء اليوم على جثة العاملة البنغالية "momtaz madbor" في العقد الرابع من العمر، داخل منزل تقطنه في زوق مكايل كسروان.



وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، نقلها عناصر مركز زوق مكايل في الدفاع الدفاع المدني إلى مستشفى البوار الحكومي.

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