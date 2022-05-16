بينها الشوف - عاليه.. إليكم النتائج الرسميّة لـ3 دوائر انتخابية في جبل لبنان

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي نتيجة 3 دوائر انتخابية جديدة، وهي على النحو التالي:



– دائرة بيروت الأولى : (الاشرفية – الرميل – المدور- الصيفي):الفائزون: غسان حاصباني، نديم الجميل، نقولا صحناوي، بولا يعقوبيان، هاغوب ترزيا، جهاد بقردوني، جان طالوزيان، سينتيا زرازير.

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– دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): الفائزون: الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، ملحم رياشي، ميشال الياس المر، هاغوب بقرادونيان، سامي الجميّل، إلياس حنكش، رازي الحاج.