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لبنان

بينها الشوف - عاليه.. إليكم النتائج الرسميّة لـ3 دوائر انتخابية في جبل لبنان

Lebanon 24
16-05-2022 | 15:16
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أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي نتيجة 3 دوائر انتخابية جديدة، وهي على النحو التالي:

– دائرة بيروت الأولى : (الاشرفية – الرميل – المدور- الصيفي):الفائزون: غسان حاصباني، نديم الجميل،  نقولا صحناوي، بولا يعقوبيان، هاغوب ترزيا، جهاد بقردوني، جان طالوزيان، سينتيا زرازير.
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– دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): الفائزون: الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، ملحم رياشي، ميشال الياس المر، هاغوب بقرادونيان، سامي الجميّل، إلياس حنكش، رازي الحاج.

– دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه): الفائزون: مارك ضو - أكرم شهيب - نزيه متى - راجي السعد - تيمور جنبلاط - جورج عدوان - مروان حماده - نجاة عون صليبا - سيزار أبي خليل - بلال عبدالله - حليمة القعقور - غسان عطالله - فريد البستاني.
 
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