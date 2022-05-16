بينها الشوف - عاليه.. إليكم النتائج الرسميّة لـ3 دوائر انتخابية في جبل لبنان

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي نتيجة 3 دوائر انتخابية جديدة، وهي على النحو التالي:
– دائرة بيروت الأولى : (الاشرفية – الرميل – المدور- الصيفي):الفائزون: غسان حاصباني، نديم الجميل، نقولا صحناوي، بولا يعقوبيان، هاغوب ترزيا، جهاد بقردوني، جان طالوزيان، سينتيا زرازير.
– دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): الفائزون: الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، ملحم رياشي، ميشال الياس المر، هاغوب بقرادونيان، سامي الجميّل، إلياس حنكش، رازي الحاج.
– دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه): الفائزون: مارك ضو - أكرم شهيب - نزيه متى - راجي السعد - تيمور جنبلاط - جورج عدوان - مروان حماده - نجاة عون صليبا - سيزار أبي خليل - بلال عبدالله - حليمة القعقور - غسان عطالله - فريد البستاني.