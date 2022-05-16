رسمياً.. إليكم نتيجة الانتخابات في دائرة المتن

أعلن وزير الداخلية بسام مولوي أسماء الفائزين بالمقاعد النيابية في دائرة المتن، وجاءت الأسماء على الشكل التالي:



ملحم رياشي - سامي الجميل - ميشال المر - الياس حنكش - ابراهيم كنعان - هاغوب بقرادونيان - الياس بو صعب - رازي الحاج.

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