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لبنان
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
16-05-2022
|
16:19
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غرّد النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بالبترون وبكل لبنان، واقف ع اجريي، راسي مرفوع وايديّ ما عليهم لا دمّ ولا مال… عرفت انو انتو عم بتهزوا وصرتوا ببشري ع فرد اجر".
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