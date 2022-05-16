تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟

غرّد النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بالبترون وبكل لبنان، واقف ع اجريي، راسي مرفوع وايديّ ما عليهم لا دمّ ولا مال… عرفت انو انتو عم بتهزوا وصرتوا ببشري ع فرد اجر".

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