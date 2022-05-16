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لبنان

كرامي يعلن فوزه بـ3 حواصل انتخابية.. وهذا ما قاله عن ريفي

Lebanon 24
16-05-2022 | 16:29
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أعلن النائب فيصل كرامي عبر قناة "الجديد" فوزه بـ3 حواصل انتخابية في طرابلس، والفائزون هم: جهاد الصمد، فيصل كرامي، طه ناجي.
 
واعتبر كرامي أن "اللواء أشرف ريفي بنى كل حملته الانتخابات على الأكاذيب"، وقال: "الرهان دائماً على الناس، ونحن نمثل شارعنا وأقول إننا فزنا بثقة الناس التي صوتت لنا". 
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ودعا كرامي مناصريه إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات وتضليل الرأي العام، مؤكداً أن المسيرة مستمرة مع أهالي طرابلس والشمال.
 
مع هذا، فقد أفاد مندوب "لبنان24" في طرابلس بأنه سُمع إطلاق نار كثيف في طرابلس، ابتهاجاً بفوز كرامي.
 
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة إطلاق النار أمام قصر كرامي في المدينة.
 

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