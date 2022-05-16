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لبنان

بعد إشكال كفرنبرخ.. هكذا علق "التقدمي" و "التوحيد العربي"

Lebanon 24
16-05-2022 | 16:37
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أكدت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، أن "الإشكال الذي حصل في بلدة كفرنبرخ تم فضه وتطويقه والأمور عادت الى طبيعتها وتجري معالجة ذيول الحادث".
 
وأضاف البيان: "أما وقد انتهى اليوم الانتخابي الطويل، فإن الحزب يؤكد عدم إقامة أي مظهر أو موكب ومسيرة احتفالية، ويشدد على الهدوء وعدم الانجرار إلى أي توتر أو انفعالات على الإطلاق، وأن يتم الانصراف لورشة العمل الأساسية للتصدي للأزمات في الشق الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، وإطلاق الإصلاح ومعالجة ملفات الكهرباء وحقوق الناس التي يجب أن تكون لها كل الأولوية في المرحلة المقبلة".
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بدوره، أصدر حزب "التوحيد العربي" بياناً دعا فيه إلى "ضبط النفس والحكمة وتغليب لغة الحوار وعدم الإنجرار وراء الحركات الاستفزازية"، مشدداً على "ضرورة الترفع عن كل الصغائر والأحقاد الدفينة خدمة لمصالح أهلنا في الجبل".
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