ستريدا جعجع: ننحني أمام حكم قانون الانتخابات

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أكدت النائب ستريدا طوق جعجع في بيان، أن "مشروعنا بناء الدولة القوية والسيدة والمستقلة والقادرة، التي لا يعلو فيها صوت فوق صوت القانون وتكون فيها سلطة الفصل بيد الشعب مصدر السلطات كلها، لذا لا يسعنا سوى أن ننحني أمام حكم القانون، قانون الانتخابات".وأضافت: "نحن لسنا من الذين يرضون بحكم القانون فقط عندما يأتي بما يناسبهم ويرفضونه عندما يكون معاكسا لإرادتهم، لذا لا يمكن لنا ان نرضى بأحكام قانون الانتخابات في مكان ونرفضها في آخر. وانطلاقا من هنا، أطلب من أهلنا في قضاء بشري أن يَظهروا بأبهى حلل (الجمهورية القوية) التي نسعى إلى تعميم نموذجها في قضائنا على أرجاء الوطن كافة وأن يلتزموا بنتيجة هذا الإستحقاق الدستوري إلتزاما ديمقراطيا كاملا".وتابعت: "وأما بالنسبة إلى زميلي النائب جوزيف اسحق، الرفيق المناضل الذي تدرّج في الحزب من مهندس مكافح إلى نقيب مهندسين في الشمال إلى منسق منطقة بشري إلى نائب، فأود أن أؤكد أن دوره لم ينته هنا أبدا وإنما سنستمر بالتعاون سوية في ملفات كثيرة لما فيه خير أهلنا في المنطقة".وختمت "بالتهنئة إلى النائب وليام طوق" متمنية له "التوفيق في نيابته لما فيه مصلحة جبة بشري والوطن".