وزير التربية يعلن إقفال المدارس في طرابلس يوم غد.. ما السبب؟

غرّد وزير التربية عباس الحلبي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اتخذت قراراً بإقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة في مدينة طرابلس ومنطقتي الضنية والمنية و محافظة عكار ، يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 17/5/2022 ، وذلك ريثما يتم جلاء نتائج الانتخابات النيابية وانعكاساتها على الأرض".

Advertisement