انتهاء الفرز في مرجعيون وإرسال النتائج الى وزارة الداخلية لإعلان النتيجة رسمياً

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن عمليات الفرز قد انتهت في مرجعيون، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال النتائج الى وزارة الداخلية ليتم بعدها اعلان النتيجة رسمياً.

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