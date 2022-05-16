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لبنان

انتهاء الفرز في مرجعيون وإرسال النتائج الى وزارة الداخلية لإعلان النتيجة رسمياً

Lebanon 24
16-05-2022 | 16:51
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن عمليات الفرز قد انتهت في مرجعيون، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال النتائج الى وزارة الداخلية ليتم بعدها اعلان النتيجة رسمياً.
 
 
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