بالأسماء.. هؤلاء هم الفائزون بالانتخابات في دائرة الشمال الثالثة

اعلن وزير الداخلية بسام المولوي أن نسبة الاقتراع في دائرة الشمال الثالثة بلغت 44.2 في المئة والفائزون هم: ستريدا جعجع ووليم طوق وميشال معوض وطوني فرنجية وغياث يزبك وجبران باسيل وأديب عبد المسيح وجورج عطالله وميشال الدويهي.

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