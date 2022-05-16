فتح حوار ثلاثي

بات بحكم المؤكد، وفقاً لمصادر غربية، فتح باب حوار حقيقي ثلاثي بين دولة كبرى ودولتين في المنطقة حول ترتيبات الوضع اللبناني بعد الانتخابات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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