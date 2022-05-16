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لبنان

بشكل رسمي.. كيف جاءت نتائج الانتخابات النهائية في دائرة الجنوب الثالثة؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 16:59
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أعلن وزير الداخلية بسام المولوي نتائج الانتخابات النيابية في دائرة الجنوب الثالثة، والفائزون هم: حسن فضل الله - محمد رعد - علي فياض - هاني قبيسي - علي حسن خليل - الياس جرادي - أيوب حميد - قاسم هاشم - فراس حمدان - أشرف بيضون وناصر جابر.
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