Advertisement

لبنان

مسؤول أميركي بارز: الشعب اللبناني حمّل باسيل مسؤولية الفساد في الانتخابات

Lebanon 24
16-05-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-953062-637883429607133480.jpg
Doc-P-953062-637883429607133480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر أن التيار الوطني الحر مرّ بوقت عصيب للغاية في الانتخابات والولايات المتحدة حملته مسؤولية أفعاله التي اعتبرتها فاسدة.

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، أكد شينكر أن جبران باسيل كان أحد حلفاء حزب الله الرئيسيين وكان من المسؤولين عن الانهيار المالي في لبنان من خلال عدم اتخاذ أي قرارات بشكل واضح لمساعدة لبنان.
Advertisement

وقال شينكر: "لا أعتقد أن كان هناك هجوم مدبر وانما أعتقد أن حكومة الولايات المتحدة حملت جبران باسيل مسؤولية فساده والجميع يعلم في لبنان قصة الاتهامات عن أعمال الفساد الأخرى".

وحول اتهامه بانه يخدم أجندة حزب الله، قال شينكر: "أوصي بالذهاب إلى موقع معهد واشنطن وعدم تلقي الأخبار من المنار أو الميادين أنا فقط أعربت عن قلقي من انقسام المعارضة وأن هناك العديد من الجماعات التي انتشرت وأنها ستتنافس ضد بعضها البعض".

ولفت الى أنه " في الانتخابات أعتقد أن الشعب اللبناني حمّل باسيل مسؤولية الفساد أيضًا وربما لهذا السبب فقد حزبه العديد من المقاعد".

وأضاف: "أعتقد أن المجتمع المدني فاز حتى الآن بنحو 10 مقاعد وهو أمر جيد لكن ربما كان بإمكانهم الفوز بالمزيد لو توحدوا بطريقة ما ودخلوا كمعارضة متماسكة للمجتمع المدني ولا أعتقد ان دعمي للمعارضة في الانتخابات اللبنانية تدخل بالشؤون الداخلية فأنا شخصية عامة هنا ولست مسؤولاً في حكومة الولايات المتحدة".

وتابع: "أعتقد أن نتائج الانتخابات إيجابية ولكن مرة أخرى لديكم ميليشيا منظمة إرهابية تدعمها دولة أجنبية غير خاضعة للمساءلة أمام السلطات اللبنانية".

كما قال شينكر: "جبران باسيل حر في استئناف عقوباته في المحكمة الأميركية التي يعتمد بعضها على معلومات سرية لكن أعتقد أن هناك بعض الإجماع الواسع في لبنان على أن بعض الأفراد تورطوا في الفساد وبالتأكيد باسيل مرحب به للطعن في ذلك علنا في لبنان وفي المحكمة الأميركية ايضا".

وعن الأزمة المالية، أكد شينكر أن "حكومة الولايات المتحدة لم تكن مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن خفض تصنيف "موديز" للبنان فموديز مؤسسة مستقلة والولايات المتحدة ليس لها دور في خفض التصنيف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:43 | 2022-05-16
23:08 | 2022-05-16
01:00 | 2022-05-17
23:54 | 2022-05-16
23:27 | 2022-05-16
23:19 | 2022-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website