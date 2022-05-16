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لبنان
القاضي باسم نصر: لا صحة لعملية تزوير في طرابلس
Lebanon 24
16-05-2022
|
17:53
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طلب رئيس قلم الفرز في قصر عدل طرابلس القاضي باسم نصر المشاورة مع الرئيسة الاولى رئيسة لجنة الفرز العليا بسبب عدم قدرته على استكمال الفرز بعد جلوسه اكثر من ٢٤ ساعة متواصلة في عملية الفرز، في حين اوضح بعد المشاورة انه سيستكمل الفرز لحين انتهائه.
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اما ما يحكى عن تزوير في قلم الفرز فقد اوضح القاضي "باسم نصر" وبوجود جميع الموجودون في قاعة الفرز من مندوبين واعلاميين انه لا صحة لاي تزوير، بل انه تفاجأ بوجود ٦٠ ظرف للفرز بعدما كان يعتقد انه انهى الفرز، واكد ان جميع الظروف مختومة وتابعة للاقلام في دول الاغتراب وفقاً لاستلامها ولا مجال لاي عملية تزوير حيث ان العدد والارقام واسماء الاقلام كان مطابقاً لمحاضر الاستلام، وبوجود جميع المندوبين والاعلاميين في قاعة الفرز.
اما عن مدة الفرز لانهاء دائرة الشمال الثانية فتوقع القاضي نصر ان تنتهي عملية الفرز خلال مدة ٣ ساعات اي عند الساعة الرابعة فجراً.
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