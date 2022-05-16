22
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
Lebanon 24
16-05-2022
|
22:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الاخبار": مهما قال الفائزون أو الخاسرون في انتخابات 15 أيار، فإن السمة الأساسية لانتخابات الأحد الماضي أنها ثبّتت النزعة الطائفية لدى الغالبية الكبرى من المقترعين، حتى إن قسماً لا بأس به ممن امتنعوا عن التصويت فعلوا ذلك تعبيراً عن إحباط قام على خلفية طائفية. أما الخروقات الجدية لشخصيات معارضة من خارج الاصطفاف الطائفي فلا يمكن اعتبارها، على أهميتها، فوزاً ناجماً عن قوّة مستقلة كاملة، لكنها قوة تتيح المجال للقول إن لخيار التيارات غير الطائفية مكانه في لبنان، لكن قيامه يحتاج الى برامج خارج الانقسام القائم حالياً. ويبقى أن يحفظ اللبنانيون ذاكرتهم الطرية لمراجعة الفائزين أو الخاسرين في كل ما قالوه وأدلوا به خلال الشهرين الماضيين.
Advertisement
24 ساعة كانت كافية لقلب صورة النتائج التي أُريد لخصوم حزب الله والتيار الوطني الحر تعميمها مساء الأحد. وإذا كان حزب الله قد أمسك بقوة (مع حليفه الرئيس نبيه بري) بكامل الكتلة النيابية الشيعية على مساحة كل لبنان، فإن ما برز من تطورات في الوسط المسيحي انتهى الى غياب لصورة الانتصار التي أشاعتها القوات اللبنانية مساء الأحد، وأظهرت النتائج الرسمية وغير الرسمية أن التيار الوطني الحر حصل على كتلة نيابية تتفوّق على كتلة القوات. وإذا كانت خسارة التيار في قضاء جزين قد مثّلت ضربة كبيرة، إلا أن خسارة القوات أحد مقعدَي بشري مثّل ضربة كبيرة وغير مسبوقة، علماً بأن التدقيق في نسب الأصوات يبقى مرتبطاً بالاطلاع على كامل النتائج. وقراءة سريعة لأسماء الفائزين من أعضاء الفريقين أو المتحالفين معهما تظهر تقدم التيار على القوات بمقعد على الأقل.
في الندوة البرلمانية سيكون الاختبار الأول لطروحات الفائزين ومدى تماشيها مع مصالح الفئات الأكثر هشاشة اجتماعياً واقتصادياً مع تصدّر الهمّ المعيشي لأولويّات اللبنانيين الذين انتفضوا في 17 تشرين. تلك الفئات ستنتظر مواقفهم من صندوق النقد وكيفية توزيع خسائر الانهيار وحيال المصارف ومصير الودائع والمجالس السيادية. مهمات ليست سهلة كمن يسير في حقل ألغامٍ عليه تجنب الدوس على قنبلة تفجّر الثقة الممنوحة له كـ«تغييري». وقبل هذا وذاك استحقاقات دستورية داهمة كانتخاب رئيسٍ لمجلس النواب وتشكيل حكومة، وصولاً إلى انتخاب رئيسٍ للجمهورية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
Lebanon 24
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
16:50 | 2022-05-16
16/05/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن "الدولارات" ومطار بيروت.. ما هي؟
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن "الدولارات" ومطار بيروت.. ما هي؟
11:39 | 2022-05-16
16/05/2022 11:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تفاجىء متابعيها بلوك جديد في عيد ميلادها: "هي أو مش هي" (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تفاجىء متابعيها بلوك جديد في عيد ميلادها: "هي أو مش هي" (فيديو)
12:45 | 2022-05-16
16/05/2022 12:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
16:19 | 2022-05-16
16/05/2022 04:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
22:25 | 2022-05-16
16/05/2022 10:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2022-05-17
لا يُسكّت صوت الحُرّ ولا يفلِس موطنه
07:03 | 2022-05-17
ترحيب دولي.. ميقاتي يتلقى اتصالات ديبلوماسية هنّأته بإنجاز الانتخابات
06:00 | 2022-05-17
"المفاجآت الانتخابية" تتوالى.. مَنْ يملك "الأكثرية" في البرلمان الجديد؟
06:54 | 2022-05-17
بالأسماء.. هذه هي الخارطة السياسية داخل مجلس النواب الجديد
11:18 | 2022-05-17
بيانٌ من مصرف لبنان عن "دولار صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
10:57 | 2022-05-17
أبو فاعور اتصل بميقاتي وابراهيم: لتسهيل جوازات السفر لمرضى العلاج في الخارج واصحاب عقود العمل
فيديو
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
17/05/2022 18:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
02:01 | 2022-05-17
17/05/2022 18:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
17/05/2022 18:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact