رسمياً.. انتهاء فرز الاقلام في دائرتي الشمال الاولى والثانية

أفاد مندوب "لبنان 24" عن انتهاء فرز الاقلام في دائرة الشمال الاولى رسمياً وارسال النتائج الى وزارة الداخلية ليتم اعلانها فور مصادقة لجان القيد العليا عليها.

كما انتهى فرز الاقلام في دائرة الشمال الثانية رسمياً وتم ارسال النتائج الى رئيس لجنة القيد العليا للمصادقة عليها قبل ارسالها الى وزارة الداخلية ليتم اعلانها رسمياً.

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من جهته، أعلن رئيس لجنة القيد في قصر عدل طرابلس القاضي باسم نصر الانتهاء من عملية الفرز وسمح للاعلاميين بتصوير مكان جمع المظاريف المفروزة للتأكيد على شفافية عملية الفرز وعدم وجود اي تلاعب بها.

كما اكد ان لغطاً حصل عند الساعة الواحدة فجراً بعد ان تفاجأ بوجود مظاريف اضافية عدد ٦٠ تابعة لدول الاغتراب، مؤكداً ان جميع المظاريف هيرمختومة ومرقمة وتابعة لاقلام الاقتراع كما تم استلامها مع تواجد الاعلاميين والمندوبين طوال الفترة في غرفة القلم الذين شهدوا عملية الفرز من بدايتها حتى نهايتها.