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لبنان

الأمين العام للأمم المتحدة يُعلّق على الانتخابات النيابية.. ومناشدة للسياسيين

Lebanon 24
16-05-2022 | 23:54
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هنّأ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، اللبنانيين على الانتخابات النيابية التي أجروها يوم الأحد الماضي، مشيراً إلى أنّه "ينتظر بفارغ الصبر أن تُشكَّل سريعاً حكومة جامعة".

 

وقال غوتيريش في بيان إنّه "ينتظر بفارغ الصير أن تُشكّل سريعاً حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض" الاقتصادي.

 

وأضاف البيان أنّ "الأمين العام يعوّل بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يقرّ على وجه السرعة كلّ التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحوكمة".

 

كما ناشد غوتيريش "القادة السياسيين اللبنانيين العمل سوياً بما فيه المصلحة العلياً للبنان وللشعب اللبناني".

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