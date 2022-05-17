Advertisement

لبنان

جلسة حكومية الخميس في بعبدا فهل تكون الاخيرة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-05-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-953126-637883714936395152.jpg
Doc-P-953126-637883714936395152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تدخل الحكومة ابتداء من السبت المقبل مرحلة تصريف الاعمال مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبدء ولاية المجلس النيابي الجديد، وسط مخاوف عبّر عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من تعقيدات سياسية مقبلة ، قد تؤخر الاستحقاقات الدستورية نيابيا وحكوميا ورئاسيا،  مما يطرح السؤال عن المدى الذي ستبلغه فترة فترة تصريف الاعمال حكوميا .

وفي انتظار ان تتضح الصورة السياسية بعد صدور كل النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، من المقرر أن تعقد الحكومة جلسة التاسعة والنصف من صباح الخميس المقبل  في القصر الجمهوري في بعبدا، لم يُعرف حتى الساعة ما اذا كانت ستكون الاخيرة أم لا.

ولم يتم بعد الانتهاء من اعداد جدول اعمال الجلسة مع ترجيح أن يكون حافلا لبت القضايا المتعلقة بتسيير شؤون الدولة والناس قبل دخول مرحلة تصريف الاعمال.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة خلال النهار، لكن الثابت حتى الان ان القسم الاول من الجلسة سيشهد تقييما لمجمل العملية الانتخابية، وفق ما  تم الاتفاق في الجلسة الاخيرة.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2022-05-17
07:03 | 2022-05-17
06:00 | 2022-05-17
06:54 | 2022-05-17
11:18 | 2022-05-17
10:57 | 2022-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website