Advertisement

لبنان

"ثنائية صيداوية" في مقابل" الثنائي"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-05-2022 | 01:19
A-
A+
Doc-P-953129-637883724467411274.jpeg
Doc-P-953129-637883724467411274.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يقول مراقب سياسي إن نتائج الانتخابات النيابية في دائرة صيدا – جزين،  يجب قراءتها ابعد من خسارة "التيار الوطني الحر" مقعديه  في جزين .

ويضيف: القراءة الاولية والاهم هي ان تحالف النائب اسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري ربح التحدي مرتين الاولى بعدما خاض المعركة مستندا الى مزاج عام في صيدا عنوانه الحفاظ على قرار المدينة المستقل وعدم السماح باختيار اي من نوابها او التدخل في شؤونها.

أما المرة الثانية فمن خلال فوز " ثنائي صيدا" بعيدا من دعم "الثنائي الشيعي" فنجح سعد في الحفاظ على مقعده دخل البزري الندوة البرلمانية للمرة الاولى حائزا على  المرتبة الأولى في عدد الاصوات التفضيلية اذ جمع نحو 8600 فيما سعد حصد 7300 صوت، وفاز الدكتور شربل مسعد بالمقعد الماروني الثاني متحالفاً معهما".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2022-05-17
07:03 | 2022-05-17
06:00 | 2022-05-17
06:54 | 2022-05-17
11:18 | 2022-05-17
10:57 | 2022-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website