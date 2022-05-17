"ثنائية صيداوية" في مقابل" الثنائي"

يقول مراقب سياسي إن نتائج الانتخابات النيابية في دائرة صيدا – جزين، يجب قراءتها ابعد من خسارة "التيار الوطني الحر" مقعديه في جزين .

ويضيف: القراءة الاولية والاهم هي ان تحالف النائب اسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري ربح التحدي مرتين الاولى بعدما خاض المعركة مستندا الى مزاج عام في صيدا عنوانه الحفاظ على قرار المدينة المستقل وعدم السماح باختيار اي من نوابها او التدخل في شؤونها.

أما المرة الثانية فمن خلال فوز " ثنائي صيدا" بعيدا من دعم "الثنائي الشيعي" فنجح سعد في الحفاظ على مقعده دخل البزري الندوة البرلمانية للمرة الاولى حائزا على المرتبة الأولى في عدد الاصوات التفضيلية اذ جمع نحو 8600 فيما سعد حصد 7300 صوت، وفاز الدكتور شربل مسعد بالمقعد الماروني الثاني متحالفاً معهما".