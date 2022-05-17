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لبنان

قطع الطريق العام في الحيصة - عكار.. ما علاقة نتائج الانتخابات؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 01:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن أن الطريق العام في الحيصة - عكار لا يزال مقطوعاً منذ أمس، بالسواتر الترابية، احتجاجاً على نتائج الانتخابات النيابية.
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