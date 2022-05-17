"الاشتراكي" لم يلتزم باتفاقه مع "أمل"؟!

يقول مصدر معني "إن الاتفاق الذي عقد بين حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي من اجل دعم المرشح مروان خير الدين في انتخابات دائرة الجنوب الثالثة لم ينته كما كان متوقعا، لكون الاشتراكي لم يستطع او لم يقم بتجيير اصواته لخير الدين".

وبحسب المصدر" فان "الاصوات الدرزية" التي صبت بشكل مكثف لصالح لائحة المجتمع المدني هي التي لعبت الدور الاكبر في ايصال اللائحة الى الحاصل الاول، علما أن اصوات اللائحة على الساحة الشيعية كانت ضئيلة جدا".

في المقابل تنفي مصادر "الاشتراكي" ان يكون قد جرى اي اتفاق وتؤكد انها لم تتدخل في مسار الاقتراع على الاطلاق".