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لبنان

نائبة تدخل الى المجلس "بالبلاستيك"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2022 | 02:15
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يدخل نواب جدد  المجلس النيابي بخلفيات جديدة، وخطاب مختلف عن الخطاب الذي اعتاد اللبنانيون سماعه.
 ففي أولى إطلالة تلفزيونية لها، تحدثت الفائزة بالمقعد الماروني في دائرة الشوف- عاليه نجاة صليبا عن أهمية الحفاظ على البيئة، داعية كل المرشحين الى لملمة نفاياتهم من الطرق (الصور) كما فعلت مباشرة عقب فوزها.
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وخلال حديثها عن أهمية الحفاظ على البيئة، قالت إن البلاستيك مضر جداً ، وفي حال رميه في البحر، فسيؤدي الى اختناق السمك به.
وقد سجلت حملة انتقاد واسعة لـ"سعادتها" على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن صليبا باحثة في علم الكيمياء، وهي من أكثر النساء اللبنانيات  اهتماماً بالبيئة. واختيرت في عام 2019 من قبل شبكة "بي بي سي" البريطانية بين النساء الأكثر إلهاماً وتأثيراً في العالم.
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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