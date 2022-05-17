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لبنان

لهذا السبب ارتفع سعر الدولار

Lebanon 24
17-05-2022 | 02:30
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بعدما وصل سعر الدولار الاميركي بالامس الى عتبة الـ 30 ألف يسأل اللبنانيون عن سبب هذا الارتفاع المتواصل، وهل سيتخطى هذا الرقم أم انه سيعود للانخفاض .

خبير اقتصادي عزا سبب هذا الارتفاع الى عمليات شراء دولار واسعة تتم في السوق الموازية والضغط المفاجئ الحاصل على هذا المستوى.

ولفت إلى انه "خلال يومي السبت والأحد الماضيين وزعت كميات كبيرة من الأموال بالليرة وبالدولار الأميركي خلال الانتخابات النيابية، منها ما هو من ضمن الإنفاق الانتخابي ومنها ما يُخالف القانون أي لشراء الأصوات. أما السبب الثاني لهذا الارتفاع هو الحديث الذي يتم تداوله منذ فترة عن ان سعر الصرف سيرتفع بعد الانتخابات النيابية، الأمر الذي دفع بعدد كبير من اللبنانيين إلى تحويل ما لديهم من مبالغ بالليرة اللبنانية إلى الدولار ، ما زاد بالتالي  الطلب على العملة الخضراء".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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