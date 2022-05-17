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لبنان

مفاجأة طرابلسية وهذا هو المتوقع

Lebanon 24
17-05-2022 | 01:59
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بعدما تمت المصادقة على نتائج الانتخابات في دائرة الشمال الثانية من قبل رئيسة لجنة القيد العليا القاضية ثنية السبع، وتم ارسالها لوزارة الداخلية للاعلان عنها، توقعت مصادر ان يشكل الاعلان عن النتائج مفاجأة في طرابلس وان تعمد جهة سياسية في المدينة الى التشكيك بالنتائج وربما الطعن بها.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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