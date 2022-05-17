مفاجأة طرابلسية وهذا هو المتوقع

بعدما تمت المصادقة على نتائج الانتخابات في دائرة الشمال الثانية من قبل رئيسة لجنة القيد العليا القاضية ثنية السبع، وتم ارسالها لوزارة الداخلية للاعلان عنها، توقعت مصادر ان يشكل الاعلان عن النتائج مفاجأة في طرابلس وان تعمد جهة سياسية في المدينة الى التشكيك بالنتائج وربما الطعن بها.

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