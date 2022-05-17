مؤتمر صحافي لوزير الداخلية لإعلان نتائج إضافية... إليكم التفاصيل

يعقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مؤتمراً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر اليوم في مكتبه، للإعلان عن نتائج الدوائر التالية: بيروت الثانية، الشمال الأولى والثانية.

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