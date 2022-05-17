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لبنان

مؤتمر صحافي لوزير الداخلية لإعلان نتائج إضافية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-05-2022 | 02:36
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يعقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مؤتمراً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر اليوم في مكتبه، للإعلان عن نتائج الدوائر التالية: بيروت الثانية، الشمال الأولى والثانية.
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