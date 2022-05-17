أزمة "رغيف" تلوح في الأفق!

أكد نقيب أصحاب الأفران والمخابز علي إبراهيم، أنّ "هناك 7 مطاحن مقفلة من أصل 11 والمخزون لديها لا يكفي لأكثر من يوم أو يومين".



وفي حديث لـ "صوت لبنان"، أشار الى أنّ "القمح موجود في المطاحن لكنه لم يعد مدعوماً وإذا لم تُحلّ الأزمة اليوم فسنشهد طوابير من الناس تتهافت على شراء الخبز".

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