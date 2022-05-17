إرتفاع كبير بأسعار المحروقات... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الطاقة، جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاءت على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 542000 ليرة بزيادة 35000.

البنزين 98 أوكتان: 552000 ليرة بزيادة 34000 ليرة

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المازوت: 615000 بزيادة 16000