طقس ربيعي يسيطر على لبنان..ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا من دون تعديل في درجات الحرارة، و يستمر تكون الضباب على المرتفعات و سوء الرؤية.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .ملاحظة : معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18و 27 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، ويتكون الضباب على المرتفعات ما يؤدي الى سوء الرؤية.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا دون تعديل في درجات الحرارة، و يستمر تكون الضباب على المرتفعات و سوء الرؤية.الخميس: قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة و رياح ناشطة.- الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 28 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.- الانقشاع: متوسّط الى سيء أحيانًا بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85%.- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 23 درجة.- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 5,37- ساعة غروب الشمس: 19,34