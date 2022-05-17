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لبنان

طقس ربيعي يسيطر على لبنان..ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 03:01
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا من  دون تعديل في درجات الحرارة،  و يستمر تكون الضباب على المرتفعات  و سوء الرؤية.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، ويتكون الضباب على المرتفعات ما يؤدي الى سوء الرؤية.

الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا دون تعديل في درجات الحرارة، و يستمر تكون الضباب على المرتفعات و سوء الرؤية.

الخميس:  قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة:  صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة و رياح ناشطة.

- الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 28 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.
- الانقشاع: متوسّط الى سيء أحيانًا بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 45 و 85%.
- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء:   23 درجة.
- الضغط الجوي:  764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:  5,37
- ساعة غروب الشمس: 19,34
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