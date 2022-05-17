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لبنان

مسؤول سياسيّ "يطعن" بمُرشح!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2022 | 03:45
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قالت مصادر سياسية إنّ مسؤولاً رفيع المستوى في تيّار سياسي، نكث بوعودِه المرتبطة بدعمِ أحد المرشحين للانتخابات في الشوف، إذ تبين أنه لم يكرس هذا الأمر أبداً. 
وكان هذا المرشح يعتمد على وعود ذلك المسؤول، إلا أن نتائج الانتخابات أكدت أن ما كان يُقال هو أوهام. 
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وقبل الاستحقاق النيابي، تلقى هذا المرشح من مقربين منه، تحذيرات من حصول طعنة سياسية اتجاهه، إلا أن الأمور سارت وفق أرقامٍ وهمية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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