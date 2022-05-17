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لبنان

كلمة لبري غدا... هذه التفاصيل

Lebanon 24
17-05-2022 | 03:27
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يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة الى اللبنانيين عند الساعة 6 من مساء يوم الاربعاء، يتطرق فيها الى نتائج الانتخابات النيابية والاوضاع السياسية الراهنة.
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نبيه بري

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