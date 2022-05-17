نقيب الصيادلة يدعو كل مرضى السرطان للتحرك.. هذا ما قاله

دعا نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، كل مرضى السرطان، وسائر المرضى اللبنانيين، الى التحرّك والتظاهر امام مجلس الوزراء، أثناء انعقاد الجلسة الاخيرة له، والى وضع خطة واضحة لتامين الدواء للمرضى في الاشهر المقبلة، بالاضافة الى دعوة الى مؤتمر للمانحين لقطاع الدواء، قبل ان تتحوّل الى الحكومة الى حكومة تصريف اعمال.

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