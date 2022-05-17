النتائج النهائية في بيروت الثانية والشمال الاولى والثانية

أعلن وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، النتائج النهائية في دائرة بيروت الثانية، ودائرتي الشمال الاولى والثانية، وجاءت على الشكل التالي:
الشمال الثانية
38.05%
احمد الخير
عبدالعزيز الصمد
جهاد الصمد
اشرف ريفي
طه ناجي
ايهاب مطر
عبدالكريم كبارو
رامي فنج
الياس الخوري
فراس السلوم
جميل عبود
الشمال الاولى
48.1%
محمد يحيى
محمد سليمان
وليد البعريني
جيمي جبور
اسعد درغام
سجيع عطية
احمد رستم
بيروت الثانية
38.09%
امين شري
ابراهيم منيمنة
فؤاد مخزومي
عدنان طرابلسي
عماد الحوت
ملحم خلف
محمد خواجة
محمد بدر
وضاح الصادق
فيصب الصايغ
ادغار طرابلسي
وقال إننا حرصنا على متابعة العملية الانتخابية لتأمين سلامتها وسلامة عمل القضاة.