النتائج النهائية في بيروت الثانية والشمال الاولى والثانية

أعلن وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، النتائج النهائية في دائرة بيروت الثانية، ودائرتي الشمال الاولى والثانية، وجاءت على الشكل التالي:

الشمال الثانية

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احمد الخير

عبدالعزيز الصمد

جهاد الصمد

اشرف ريفي

طه ناجي

ايهاب مطر

عبدالكريم كبارو

رامي فنج

الياس الخوري

فراس السلوم

جميل عبود





الشمال الاولى

48.1%



محمد يحيى

محمد سليمان

وليد البعريني

جيمي جبور

اسعد درغام

سجيع عطية

احمد رستم



بيروت الثانية

38.09%



امين شري

ابراهيم منيمنة

فؤاد مخزومي

عدنان طرابلسي

عماد الحوت

ملحم خلف

محمد خواجة

محمد بدر

وضاح الصادق

فيصب الصايغ

ادغار طرابلسي 38.05%احمد الخيرعبدالعزيز الصمدجهاد الصمداشرف ريفيطه ناجيايهاب مطرعبدالكريم كبارورامي فنجالياس الخوريفراس السلومجميل عبود48.1%محمد يحيىمحمد سليمانوليد البعرينيجيمي جبوراسعد درغامسجيع عطيةاحمد رستم38.09%امين شريابراهيم منيمنةفؤاد مخزوميعدنان طرابلسيعماد الحوتملحم خلفمحمد خواجةمحمد بدروضاح الصادقفيصب الصايغادغار طرابلسي

وقال إننا حرصنا على متابعة العملية الانتخابية لتأمين سلامتها وسلامة عمل القضاة.