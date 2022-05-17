كلمة للسيد نصر الله الجمعة المقبل

ينظم حزب الله احتفالا لمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاغتيال مصطفى بدر الدين، عند الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر - مدرسة الإمام المهدي - الحدث، يتحدث فيه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.

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