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لبنان

كلمة للسيد نصر الله الجمعة المقبل

Lebanon 24
17-05-2022 | 04:00
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ينظم حزب الله احتفالا لمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاغتيال مصطفى بدر الدين، عند الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر - مدرسة الإمام المهدي - الحدث، يتحدث فيه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.
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