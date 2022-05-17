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لبنان
بالأسماء... هؤلاء هم النواب الـ128 في البرلمان الجديد!
Lebanon 24
17-05-2022
|
04:02
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أعلن وزير الداخلية بسام المولوي نتائج الاستحقاق الانتخابي لعام 2022، وأتت أسماء النواب
الـ128
الفائزين في البرلمان في مختلف الدوائر على الشكل التالي:
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-دائرة الشمال الاولى:
محمد يحي
محمد سليمان
وليد البعيريني
جيمي جبور
اسعد درغام
سجيع عطيه
احمد رستم
-دائرة الشمال الثانية:
أحمد الخير
عبد العزيز الصمد
جهاد الصمد
أشرف ريفي
طه ناجي
ايهاب مطر
عبد الكريم كباره
رامي فنج
الياس الخوري
فراس السلوم
جميل عبود
- دائرة الشمال الثالثة:
ميشال رينه معوض
طوني سليمان فرنجية
ميشال شوقي الدويهي
ستريدا جعجع
ويليم طوق
اديب عبد المسيح
فادي كرم
جورج عطاالله
غياث يزبك
جبران باسيل
-دائرة بيروت الاولى:
غسان حاصباني
نقولا صحناوي
نديم الجميّل
جان طالوزيان
بولا يعقوبيان
آغوب ترزيان
جهاد بقردوني
وسينتيا زرازير
- دائرة بيروت الثانية:
امين شري
ابراهيم منيمنة
فؤاد مخزومي
عدنان طرابلسي
وضاح الصادق
ملحم خلف
عماد الحوت
فيصل الصايغ
ادغار طرابلسي
محمد خواجة
نبيل بدر
- دائرة جبل لبنان الاولى:
زياد الحواط
رائد برو
ندى البساني
نعمة افرام
شوقي الدكاش
فريد هيكل الخازن
سليم الصايغ
سيمون أبي رميا.
- دائرة جبل لبنان الثانية:
ملحم الرياشي
سامي الجميل
الياس حنكش
ابراهيم كنعان
ميشال المر
هاغوب بقرادونيان
الياس بو صعب
رازي الحاج
- دائرة جبل لبنان الثالثة:
بيار بو عاصي
هادي أبو الحسن
ألان عون
كميل شمعون
فادي علامة
علي عمار.
- دائرة جبل لبنان الرابعة:
تيمور جنبلاط
مروان حمادة
بلال عبدالله
جورج عدوان
نجاة خطار عون
حليمة القعقور
فريد البستاني
جورج عطالله
أكرم شهيب
مارك ضو
راجي السعد
نزيه متى
سيزار أبي خليل
- دائرة البقاع الاولى:
ميشال ضاهر
جورج عقيص
الياس اسطفان
بلال الحشيمي
سليم عون
رامي ابو حمدان
جورج بوشيكيان
- دائرة البقاع الثانية :
قبلان قبلان
وائل ابو فاعور
حسن مراد
ياسين ياسين
شربل مارون
غسان سكاف
- دائرة البقاع الثالثة:
حسين الحاج حسن
غازي زعيتر
إيهاب حمادة
ابراهيم الموسوي
أنطوان حبشي
جميل السيد
محمد الحجيري.
- دائرة الجنوب الأولى:
غادة أيوب
عبد الرحمن البزري
أسامة سعد
سعيد الاسمر
شربل مسعد.
- دائرة الجنوب الثانية:
نبيه بري
حسن عزالدين
علي خريس
عناية عزالدين
علي عسيران
ميشال موسى
حسين جشي.
- دائرة الجنوب الثالثة:
الياس جراده
فراس حمدان
محمد رعد
حسن فضل الله
علي فياض
علي حسن خليل
أشرف بيضون
أيوب حميد
هاني قبيسي
ناصر جابر
قاسم هاشم
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