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لبنان

بالأسماء... هؤلاء هم النواب الـ128 في البرلمان الجديد!

Lebanon 24
17-05-2022 | 04:02
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أعلن وزير الداخلية بسام المولوي نتائج الاستحقاق الانتخابي لعام 2022، وأتت أسماء النواب الـ128 الفائزين في البرلمان في مختلف الدوائر على الشكل التالي:
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-دائرة الشمال الاولى:
محمد يحي
محمد سليمان
وليد البعيريني
جيمي جبور
اسعد درغام
سجيع عطيه
احمد رستم

-دائرة الشمال الثانية:
أحمد الخير 
عبد العزيز الصمد
جهاد الصمد
أشرف ريفي
طه ناجي
ايهاب مطر
عبد الكريم كباره
رامي فنج
الياس الخوري
فراس السلوم
جميل عبود

- دائرة الشمال الثالثة:
ميشال رينه معوض
طوني سليمان فرنجية
ميشال شوقي الدويهي
ستريدا جعجع
ويليم طوق
اديب عبد المسيح
فادي كرم 
جورج عطاالله
غياث يزبك
جبران باسيل

-دائرة بيروت الاولى:
 غسان حاصباني
نقولا صحناوي 
 نديم الجميّل
 جان طالوزيان
 بولا يعقوبيان
 آغوب ترزيان
 جهاد بقردوني 
 وسينتيا زرازير

- دائرة بيروت الثانية:
امين شري 
ابراهيم منيمنة
فؤاد مخزومي 
عدنان طرابلسي 
وضاح الصادق
ملحم خلف 
عماد الحوت 
فيصل الصايغ 
ادغار طرابلسي 
محمد خواجة 
نبيل بدر

- دائرة جبل لبنان الاولى: 
زياد الحواط
 رائد برو
 ندى البساني
 نعمة افرام
 شوقي الدكاش
 فريد هيكل الخازن
سليم الصايغ 
سيمون أبي رميا.

- دائرة جبل لبنان الثانية:
 ملحم الرياشي 
سامي الجميل
 الياس حنكش 
ابراهيم كنعان 
ميشال المر 
هاغوب بقرادونيان 
الياس بو صعب 
رازي الحاج

- دائرة جبل لبنان الثالثة:
 بيار بو عاصي
 هادي أبو الحسن
ألان عون
 كميل شمعون
 فادي علامة 
علي عمار.

- دائرة جبل لبنان الرابعة: 
تيمور جنبلاط
 مروان حمادة
 بلال عبدالله
 جورج عدوان
 نجاة خطار عون
 حليمة القعقور
 فريد البستاني
 جورج عطالله
 أكرم شهيب
 مارك ضو
 راجي السعد
 نزيه متى
 سيزار أبي خليل

- دائرة البقاع الاولى:
 ميشال ضاهر
 جورج عقيص
 الياس اسطفان
 بلال الحشيمي
 سليم عون
رامي ابو حمدان 
جورج بوشيكيان

- دائرة البقاع الثانية :
قبلان قبلان
 وائل ابو فاعور
حسن مراد
 ياسين ياسين
 شربل مارون
 غسان سكاف

- دائرة البقاع الثالثة: 
حسين الحاج حسن
 غازي زعيتر
 إيهاب حمادة
ابراهيم الموسوي
 أنطوان حبشي
 جميل السيد
 محمد الحجيري.


- دائرة الجنوب الأولى:
 غادة أيوب 
 عبد الرحمن البزري 
 أسامة سعد 
 سعيد الاسمر 
شربل مسعد.

- دائرة الجنوب الثانية:
 نبيه بري
 حسن عزالدين
 علي خريس
 عناية عزالدين
علي عسيران
 ميشال موسى 
حسين جشي.
 
- دائرة الجنوب الثالثة: 
الياس جراده 
فراس حمدان 
محمد رعد
 حسن فضل الله
 علي فياض
 علي حسن خليل
 أشرف بيضون
 أيوب حميد
هاني قبيسي
 ناصر جابر
 قاسم هاشم 
 
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