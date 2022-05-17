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لبنان

كرامي يكشف عن "عملية تزوير" لنتائج الانتخابات.. ماذا قال؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 04:42
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صدر عن رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي البيان التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم.. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ". صدق الله العظيم. أقول للرفاق والمناصرين والمحبّين كونوا على ثقة بأن الارقام والوقائع المستندة الى ادلة مادية واضحة تؤكد بأننا تعرضنا لعملية تزوير محكمة،  وسوف نتّخذ كل الاجراءات والمسالك القانونية اللازمة انطلاقاً من احتكامنا للقوانين. كما اؤكد لكم ان العملية الديمقراطية في لبنان هي ابعد ما تكون عن الديمقراطية الحقيقية والشفافة وان حجم المخالفات والارتكابات جسيم جداً".
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وختم البيان: "بكل الاحوال، نحن باقون معاً في مسيرة النضال وماضون في عملنا الوطني في مواجهة القتلة واللصوص ومنظومة الدمار الشامل".
 
 
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