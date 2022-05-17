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لبنان

الرصاص الطائش يوقع جريحاً في مخيم البداوي (صورة)

Lebanon 24
17-05-2022 | 04:35
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افادت مراسلة "لبنان 24" في الشمال عن سقوط جريح في مخيم البداوي نتيجة اطلاق الرصاص العشوائي،وقد طال الرصاص عدد من السيارات في المناطق المجاورة.
 
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