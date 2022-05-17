بيان هامّ لرياض سلامة... هذا ما أكّده عن التعميم 161

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، البيان التالي:



خلافًا لكل الأخبار التي تتناولها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن توقف مصرف لبنان قريبًا عن العمل بالتعميم ١٦١.



يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الاستمرار في تطبيق التعميم ١٦١ الى زمن غير محدد وذلك على منصة Sayrafa كالمعتاد من دون اي تعديل.

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