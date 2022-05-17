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لبنان

بالأرقام والتفاصيل الكاملة.. إليكم نتائج الانتخابات النيابية الرسمية

Lebanon 24
17-05-2022 | 05:22
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات النتائج الكاملة والرسمية للانتخابات النيابية للعام 2022.
 
وفي ما يلي روابط للنتائج الكاملة مع الأصوات التفضيلية للمرشحين والحواصل الانتخابية في كل دائرة:
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