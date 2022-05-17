بالأرقام والتفاصيل الكاملة.. إليكم نتائج الانتخابات النيابية الرسمية

نشرت وزارة الداخلية والبلديات النتائج الكاملة والرسمية للانتخابات النيابية للعام 2022.

وفي ما يلي روابط للنتائج الكاملة مع الأصوات التفضيلية للمرشحين والحواصل الانتخابية في كل دائرة: